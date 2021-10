Germania avrebbe strappato il pass per il Qatar e così ha fatto, mangiandosi la Macedonia che - fino a quel momento - era seconda del suo girone. Finisce 4-0: tutti i gol nella ripresa, quanto basta per festeggiare. La Germania è infatti la prima qualificata alla Qatar già di diritto per essere Paese ospitante. Ci si avvicina anche l'Olanda che stravince contro Gibilterra, anche se gli Oranje vengono sempre tallonati dalla Norvegia che non molla. Si mette paura invece la Croazia che non va oltre il 2-2 casalingo contro la Slovacchia e viene superata dalla Russia ( Con una vittoria laavrebbe strappato il pass per il Qatar e così ha fatto, mangiandosi la Macedonia che - fino a quel momento - era seconda del suo girone. Finisce 4-0: tutti i gol nella ripresa, quanto basta per festeggiare. La Germania è infatti laalla fase finale dei Mondiali , insieme algià di diritto per essere Paese ospitante. Ci si avvicina anche l'che stravince contro Gibilterra, anche se glivengono sempre tallonati dallache non molla. Si mette paura invece lache non va oltre il 2-2 casalingo contro la Slovacchia e viene superata dalla ma perché la Russia giocherebbe i Mondiali? ), a due giornate dal termine. I vice campioni del mondo potrebbero essere così costretti ai playoff.

Gruppo E

Bielorussia-Repubblica Ceca 0-2 (22' Schick, 65' Hlozek)

Estonia-Galles 0-1 (12' K.Moore)

Nel gruppo del Belgio si giocano il secondo posto Repubblica Ceca e Galles. Vincono entrambe: la Nazionale di Silhavy passa in Bielorussia grazie ai colpi di Schick e Hlozek, mentre il Galles batte l'Estonia grazie al gol di Moore. Piccolo dettaglio, la Repubblica Ceca ha una partita in più. Intanto, al Belgio basta un punto per la qualificazione matematica ai Mondiali.

Schick esulta per un gol in Bielorussia - Qualificazioni Mondiali Qatar 2022 Credit Foto Getty Images

La classifica: Belgio 16 punti, Repubblica Ceca* e Galles 11, Estonia 4, Bielorussia* 3

*una gara in più

Gruppo G

Lettonia-Turchia 1-2 (70' aut. Demiral; 76' Dursun, 90+9 rig. Yilmaz)

Paesi Bassi-Gibilterra 6-0 (9' van Dijk, 21' e 45+1 rig. Depay, 48' Dumfries, 75' Danjuma, 86' Malen)

Norvegia-Montenegro 2-0 (29' e 90+6 Elyounoussi)

Goleada per l'Olanda che vince facile contro Gibilterra e non poteva essere altrimenti visto che conta anche la differenza reti generale. A segno van Dijk, Depay con una doppietta (ha sbagliato anche un rigore), l'interista Dumfries, Danjuma e Malen. La Nazionale di van Gaal non scappa perché la Norvegia di Elyounoussi (a segno con una doppietta) è sempre lì, a -2. Ancora in corsa anche la Turchia che vince in Lettonia al 99' grazie al rigore di Yilmaz.

Dumfries e Depay esultano per un gol in Olanda-Gibilterra - Qualificazioni Mondiali Qatar 2022 Credit Foto Getty Images

La classifica: Paesi Bassi 19 punti, Norvegia 17, Turchia 15, Montenegro 11, Lettonia 5, Gibilterra 0

Gruppo H

Cipro-Malta 2-2 (7' Papoulis; 53' Muscat; 80' Sotiriou; 90+8 Degabriele)

Croazia-Slovacchia 2-2 (20' Schranz; 25' Kramaric; 45' Haraslin; 71' Modric)

Slovenia-Russia 1-2 (28' Diveyev, 32' Dzhukiya; 40' Ilicic)

Che beffa per la Croazia che non riesce a superare la Slovacchia in casa, non completando la rimonta. I vice campioni del mondo vanno sotto due volte, a causa delle reti di Schranz e dell'ex Sassuolo Haraslin. Kramaric e Modric però rimontano: c'è tempo per il gol del 3-2, ma la rete di Vlasiv viene annullata per fuorigioco. In contemporanea la Russia passa sull'ostico campo della Slovenia di Oblak, trovando il vantaggio e il raddoppio in 32 minuti con Diveyev e Dzhukiya. Torna al gol Ilicic che la riapre a fine primo tempo, ma non arriva il pareggio. O meglio segna Kurtic al 77', ma viene annullata la rete dell'ex Parma. Nell'altro match pirotecnico pareggio tra Cipro e Malta, con gli ospiti che fanno 2-2 al 98'.

Brozovic si dispera dopo un'occasione mancata in Croazia-Slovacchia - Qualificazioni Mondiali Qatar 2022 Credit Foto Getty Images

La classifica: Russia 19 punti, Croazia 17, Slovacchia e Slovenia 10, Malta e Cipro 5

Gruppo J

Islanda-Liechtenstein 4-0 (19' Thordarson, 35' rig. e 79' rig. Gudmundsson, 89' A.Gudjohnsen)

Macedonia-Germania 0-4 (50' Havertz, 70' e 73' Werner, 83' Musiala)

Romania-Armenia 1-0 (26' Mitrita)

Havertz esulta con i compagni per un gol in Macedonia-Germania - Qualificazioni Mondiali Qatar 2022 Credit Foto Getty Images

La Germania è la prima qualificata per i Mondiali grazie al 4-0 sul campo della Macedonia. A segno Havertz, Werner (doppietta) e Musiala e gli uomini di Flick sono ora primi a +8 sulla Romania a due giornate dal termine. Romania che si gioca il 2° posto dopo il successo sull'Armenia con il gol di Mitrita. Nell'altro match l'Islanda si “diverte” con il povero Liechtenstein: 4-0, segna anche l'ex Spezia Gudjohnsen.

La classifica: Germania 21 punti, Romania 13, Macedonia e Armenia 12, Islanda 8, Liechtenstein 1

