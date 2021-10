Italia-Svizzera del 12 novembre (Svizzera ha infatti raggiunto l'Italia in testa al girone con 14 punti. Attenzione, però, gli azzurri hanno ancora un piccolo vantaggio grazie alla differenza reti complessiva: +11 per l'Italia e +9 per la Svizzera. Intanto abbiamo anche la seconda qualificata alla fase finale: Danimarca strappa il pass per il Qatar. E che percorso per la Nazionale di Hjulmand che fa 8 su 8 con 27 gol fatti e 0 subiti. Rischia di finire ai playoff la Spagna che viene invece scavalcata dalla Svezia che, pur senza Ibrahimovic, vince due partite su due e sale in testa al girone. Portogallo alle spalle della Serbia (anche se con una gara in meno), grazie al solito Cristiano Ronaldo che fa tripletta: è il primo giocatore della storia del 12 novembre ( che si giocherà all'Olimpico ) è diventata una partita vera. Col successo per 4-0 sulla Lituania, laha infatti raggiunto l'Italia in testa al girone con 14 punti. Attenzione, però, gli azzurri hanno ancora un piccolo vantaggio grazie: +11 per l'Italia e +9 per la Svizzera. Intanto abbiamo anche la seconda qualificata alla fase finale: dopo la Germania , anche lastrappa il pass per il Qatar. E che percorso per la Nazionale di Hjulmand che fa 8 su 8 con 27 gol fatti e 0 subiti. Rischia di finire ai playoff lache viene invece scavalcata dallache, pur senza Ibrahimovic, vince due partite su due e sale in testa al girone.alle spalle della Serbia (anche se con una gara in meno), grazie al solitoche fa tripletta: è il primo giocatore della storia a fare 10 triplette con la propria Nazionale

Gruppo A

Portogallo-Lussemburgo 5-0 (8' rig., 13' rig. e 87' Cristiano Ronaldo, 18' Bruno Fernandes, 69' João Palhinha)

Serbia-Azerbaigian 3-1 (30' rig. e 53' Vlahovic; 45+2 Makhmudov; 83' rig. Tadic)

Tutto facile per il Portogallo che liquida con un secco 5-0 il Lussemburgo. Dopo 18 minuti gli uomini di Fernando Santos erano già avanti di tre gol, grazie a due rigori di Cristiano Ronaldo e alla rete di Bruno Fernandes. Nella ripresa completano l'opera João Palhinha e Ronaldo che fa tris, diventando il primo giocatore di sempre a segnare 10 triplette per la propria Nazionale. Portogallo che resta però 2° alle spalle della Serbia (che ha una gara in più) che vince 3-1 sull'Azerbaigian, grazie al solito Vlahovic: due gol e un palo per l'attaccante della Fiorentina.

Vlahovic esulta per un gol in Serbia-Azerbaigian - Qualificazioni Mondiali Qatar 2022 Credit Foto Getty Images

La classifica: Serbia* 17 punti, Portogallo 16, Lussemburgo 6, Irlanda 5, Azerbaigian* 1

* una gara in più

Gruppo B

Kosovo-Georgia 1-2 (11' Okriashvili; 45' rig. Muriqi; 83' Davitashvili)

Svezia-Grecia 2-0 (59' rig. Forsberg, 69' Isak)

La Svezia se la gioca fino in fondo con la Spagna e, anzi, la sorpassa a due giornate dal termine grazie al 2-0 sulla Grecia. Manca Ibrahimovic, ma segnano sempre Forsberg e Isak e ora gli scandinavi hanno ora un +2 sulle Furie Rosse. La Georgia passa in Kosovo e si gioca invece la possibilità di non chiudere ultima del girone.

Forsberg esulta per un gol in Svezia-Grecia - Qualificazioni Mondiali Qatar 2022 Credit Foto Getty Images

La classifica: Svezia 15 punti, Spagna 13, Grecia 9, Georgia* e Kosovo* 4

* una gara in più

Gruppo C

Bulgaria-Irlanda del Nord 2-1 (35' Washington; 53' e 63' Nedelev)

Lituania-Svizzera 0-4 (31' e 45' Embolo, 42' Steffen, 90+4 Gavranovic)

Svizzera prova ad impensierire l'Italia per la corsa al primato. Grazie al 4-0 sulla Lituania (doppietta per Embolo, poi Steffen e Gavranovic), la Nazionale di Murat Yakin raggiunge infatti gli azzurri in testa al girone a quota 14 punti, quando mancano ancora due giornate al termine. Per ora siamo avanti noi: un po' perché abbiamo lo scontro diretto in casa, un po' perché la differenza reti complessiva avvantaggia gli azzurri (+11 contro +9). Il 12 novembre, all'Olimpico, la resa dei conti. La Bulgaria stacca invece l'Irlanda del Nord per il discorso 3° posto col 2-1 in rimonta grazie alla doppietta di Nedelev.

Steffen esulta per un gol in Lituania-Svizzera - Qualificazioni Mondiali Qatar 2022 Credit Foto Getty Images

La classifica: Italia e Svizzera 14 punti, Bulgaria* 8, Irlanda del Nord 5, Lituania* 3

* una gara in più

Gruppo D

Kazakistan-Finlandia 0-2 (45' e 48' Pukki)

Ucraina-Bosnia Erzegovina 1-1 (15' Yarmolenko; 77' Ahmedhodzic)

È il girone della Francia e la Nazionale di Deschamps è comunque soddisfatta dei risultati di serata. L'Ucraina non va oltre il pari contro la Bosnia di Dzeko, mantenendo così un distacco di 3 punti sul secondo posto. Avanza la Finlandia che raggiunge il 3° posto grazie al 2-0 in Kazakistan, con la doppietta del solito Pukki.

Ahmedhodzic esulta per un gol in Ucraina-Bosnia Erzigovina - Qualificazioni Mondiali Qatar 2022 Credit Foto Getty Images

La classifica: Francia 12 punti, Ucraina 9, Finlandia 8, Bosnia Erzigovina 7, Kazakistan 3

Gruppo F

Danimarca-Austria 1-0 (53' Maehle)

Faer Oer-Scozia 0-1 (86' Dykes)

Israele-Moldavia 2-1 (28' E.Zahavi, 49' Dabbur; 90+5 Nicolaescu)

Ruolino di marcia impressionante della Danimarca che è la seconda Nazionale a qualificarsi ai Mondiali in Qatar. Battuta anche l'Austria: finisce 1-0, con gol dell'atalantino Maehle. 24 punti su 24, 27 gol e 0 subiti. Diteci voi! Scozia comunque seconda grazie al successo sulle Isole Faer Oer maturato a 4 minuti dalla fine con gol di Dykes.

Maehle esulta per un gol in Danimarca-Austria - Qualificazioni Mondiali Qatar 2022 Credit Foto Getty Images

La classifica: Danimarca 24 punti, Scozia 17, Israele 13, Austria 10, Faer Oer 4, Moldavia 1

Gruppo I

Albania-Polonia 0-1 (77' Swiderski)

Inghilterra-Ungheria 1-1 (24' rig. Sallai; 37' Stones)

San Marino-Andorra 0-3 (10' Pujol, 53' Sergi Moreno, 89' Betriu)

Stones saluta il pubblico dopo il gol in Inghilterra-Ungheria - Qualificazioni Mondiali Qatar 2022 Credit Foto Getty Images

Che opportunità mancata da parte dell'Inghilterra che, se avesse vinto, si sarebbe ritrovata a +5 sulla seconda, ad un passo dalla qualificazione. La Nazionale di Southgate invece se la deve ancora sudare, con i britannici che non ha sfruttato l'Albania-Polonia che si giocava in contemporanea. A Wembley finisce solo 1-1 contro l'Ungheria, con Stones a pareggiare i conti dopo il vantaggio iniziale dell'ex Palermo Sallai su rigore. Non sorride di sicuro la Roma, visto l'infortunio di Abraham. Polonia ora seconda dopo la vittoria in Albania grazie al gol di Swiderski. Finale difficilissimo, con partita interrotta a causa del lancio di oggetti dalle tribune da parte dei tifosi albanesi. Andorra, invece, conquista la seconda vittoria del girone contro San Marino.

La classifica: Inghilterra 20 punti, Polonia 17, Albania 14, Ungheria 11, Andorra 6, San Marino 0

