Olimpico di Roma. Così sarà, con la squadra di Mancini attesa venerdì 12 novembre alle 20.45 contro gli elvetici. Niente cambio di sede per Italia-Svizzera , una partita che è diventata decisiva per l'accesso alla fase finale dei Mondiali . Sarà una sorta di spareggio per vincere il Gruppo C e la Federazione non voleva perdere la possibilità di giocarla all'di Roma. Così sarà, con la squadra di Mancini attesacontro gli elvetici.

Allarme rientrato, nonostante si giocheranno nei giorni precedenti Roma-Bodo/Glimt di Conference League, Lazio-Salernitana di campionato e anche l'Italia di rugby, che proprio all'Olimpico affronterà la Nuova Zelanda nei Test Match autunnali.

Tutte le partite all'Olimpico

Qualificazioni Mondiali Europa La Germania è la prima qualificata; goleada dell'Olanda 19 ORE FA

Partite Competizione 4/11 Roma-Bodo/Glimt Conference League 6/11 Italia-Nuova Zelanda Test Match (rugby) 7/11 Lazio-Salernitana Serie A 12/11 Italia-Svizzera Qualificazioni Mondiali

Troppe partite in pochi giorni, ed ecco che si pensava ad un possibile cambio di stadio per evitare un terreno di gioco troppo pesante. Niente di tutto ciò dopo l'incontro tra FIGC e la società Sport e Salute, dopo un sopralluogo fatto proprio all'Olimpico per controllare le condizioni del terreno di gioco (condizioni attuali). Dopo la conferma, la Federcalcio ha anche fatto sapere che la vendita dei biglietti per quella sfida partirà lunedì 18 ottobre.

Mancini: "Sono state due ottime partite"

UEFA Nations League - Finali Dopo la Nations League: Italia aggrappata al gioco, in attesa di un 9 UN GIORNO FA