Gruppo C

Qualificazioni Mondiali Europa Raspadori e Kean super, l'Italia si risveglia: 5-0 alla Lituania 3 ORE FA

Irlanda del Nord-Svizzera 0-0

Bella serata per l'Italia. Intanto è tornata alla vittoria con il successo per 5-0 sulla Lituania, spinta grazie ai colpi dei giovani Moise Kean e Raspadori, ma nel mentre la Svizzera non è andata oltre lo 0-0 con l'Irlanda del Nord. Ora gli azzurri hanno un +6 proprio sugli elvetici e un +9 sull'Irlanda del Nord anche se con due gare in più. Continua l'imbattibilità dei ragazzi di Roberto Mancini.

Classifica: Italia* 14 punti, Svizzera** 8, Irlanda del Nord** e Bulgaria 5, Lituania 0

* una gara in più, ** una gara in meno

Gruppo B

Kosovo-Spagna 0-2 (32' Fornals, 90' Ferrán Torres)

Grecia-Svezia 2-1 (62' Bakasetas, 78' Pavlidis; 80' Quaison)

Classifica: Spagna* 13 punti, Svezia** e Grecia** 4, Kosov e Georgia 1

* una gara in più, ** una gara in meno

Gruppo E

Bielorussia-Belgio 0-1 (33' Praet)

Galles-Estonia 0-0

Classifica: Belgio* 16 punti, Repubblica Ceca e Galles** 7, Bielorussia 3, Estonia** 1

* una gara in più, ** una gara in meno

Gruppo I

Polonia-Inghilterra 1-1 (72' Kane; 90+2 Szymanski)

Albania-San Marino 5-0 (32' Manaj, 58' Laci, 61' Broja, 68' Hysaj, 80' Uzuni)

Ungheria-Andorra 2-1 (9' rig. Szalai, 18' Botka; 82' Llovera)

Classifica: Inghilterra 16 punti, Albania 12, Polonia 11, Ungheria 10, Andorra 3, San Marino 3

Gruppo J

Islanda-Germania 0-4 (4' Gnabry, 24' Rüdiger, 56' L.Sané, 89' Werner)

Armenia-Liechtenstein 1-1 (45+5 rig. Mkhitaryan; 80' Frick)

Macedonia-Romania 0-0

Classifica: Germania 15 punti, Armenia 11, Romania 10, Macedonia 9, Islanda 4, Liechtenstein 1

