Oltre alla Svizzera, che ha battuto la Bulgaria, beffando l'Italia che ha impattato contro l'Irlanda del Nord, nella serata anche l'Inghilterra ha strappato il pass per i Mondiali in Qatar. Era una pura formalità per la Nazionale di Southgate che doveva far punti contro San Marino per qualificarsi come prima del Gruppo I. Ma i britannici hanno fatto di più, vincendo 10-0 al San Marino Stadium. Apre Maguire, poi autorete di Fabbri e 4 gol di Kane, tutti nel primo tempo. Nella ripresa a segno Smith-Rowe, viene espulso Dante Rossi, poi gol di Mings, Abraham e Saka per uno storico 10-0. Inghilterra così prima davanti alla Polonia che è costretta ai playoff, anche perché ha poi perso 2-1 in casa contro l'Ungheria.

Tutte le qualificate

-QATAR (paese ospitante)

-GERMANIA

-DANIMARCA

-FRANCIA

-BELGIO

-CROAZIA

-SPAGNA

-SERBIA

-INGHILTERRA

-SVIZZERA

-BRASILE (già sicura di finire tra le prime 4 del girone sudamericano)

Nell'altra partita del girone, come detto, ko casalingo della Polonia che ha perso 2-1 contro l'Ungheria sotto i colpi di Schafer e Gazdag. Lewandowski neanche in panchina, c'era Piatek titolare poi sostituito da Milik. Chiude comunque al 3° posto l'Albania di Edy Reja che supera per 1-0 Andorra con il rigore di Cekici.

La Danimarca era già qualificata e già prima, anzi era imbattuta in queste qualificazioni. È caduta all'ultima giornata contro la Scozia che ha invece certificato il suo secondo posto. Finisce 2-0 con i gol di Souttar e Ché Adams. Israele batte Far Oer 3-2 ed è terzo (per il miglior attacco) rispetto all'Austria che fa 4-1 alla Moldavia. Ai playoff ci vanno però Arnautovic (doppietta questa sera) e compagni grazie al ripescaggio dalla Nations League.

