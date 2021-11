Miguel Angel avrà un motivo in più per combattere contro la malattia. Questo perchè, sotto il cielo di Siviglia, Alvaro Morata. Il piccoloavrà un motivo in più per combattere contro la. Questo perchè, sotto il cielo di Siviglia, la Spagna è riuscita a battere la Svezia negli ultimi minuti con un gol della sua punta più criticata

Sotto il cielo di Siviglia, tra cori e applausi, lo juventino ha alzato una stella gialla che gli era stata regalata proprio da Miguel Angel, tifosissimo delle Furie Rosse. Un bellissimo gesto quello fatto dal numero 7 della Spagna che ha lasciato da parte critiche, polemiche e veleni per dare un segno di speranza al piccolo ragazzo che sicuramente stava seguendo la partita all'interno dell'ospedale dove si trova in cura per un tumore al cervello contro cui combatte dallo scorso anno.

Ad

Serie A Morata: "Le minacce di morte mi hanno fatto male. Nessuno è perfetto" 10/11/2021 A 13:36

Sulla vicenda si è espresso anche il CT Luis Enrique:

Mi è stato detto che sei uno dei migliori tifosi che abbiamo. Adesso tocca a me, da allenatore, fare il tifo per te come quando tu tifavi per noi.

Luis Enrique: "Gol Mbappé? Non parlo delle scelte arbitrali"

Champions League Morata: "CR7 via? Sentiamo tutti la responsabilità, ma non solo per lui" 15/09/2021 A 07:25