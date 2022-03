SVEZIA-REPUBBLICA CECA 0-0 (1-0 dts)

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Danielson, Nilsson, Lindelof, M. Olsson; Claesson, K. Olsson, Ekdal, Forsberg; Kulusevski, Isak

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Zima, Brebec, Holes, Sadilek; Barak, Soucek; Masopust, Hlozek, Jankto; Kuchta

GOL: 110’ Quaison

ASSIST: Isak

Quaison realizza la rete della vittoria in Svezia-Repubblica Ceca Credit Foto Getty Images

I cechi partono forte e vanno in gol intorno al quarto d’ora in mischia con Kuchta. L’arbitro rileva un fallo precedente di Brabec, poi confermato dal Var, e la rete viene annullata. Il match resta in assoluto equilibrio anche nel secondo tempo, dove i padroni di casa cercano maggiormente il vantaggio.

Serve un’azione di straordinaria fattura per sbloccare la sfida nel secondo tempo supplementare. Un triangolo veloce tra Isak e Quaison spalanca la porta all’ex Palermo che non sbaglia davanti a Vaclik.

GALLES-AUSTRIA 2-1

Galles (4-3-3): Hennessey; Ampadu, Rodon, B. Davies, C. Roberts; Wilson, Allen, Ramsey, N. Williams; James, Bale.

Austria (4-4-2): Lindner; Seiwald, Hinteregger, Dragovic, Alaba; X. Schlager, Laimer, Lainer, Baumgartner; Sabitzer; Arnautovic.

GOL: 25’ Bale, 51’ Bale, 65’ Davies (AG)

ASSIST: Davies

Bale autore di una doppietta in Galles-Austria Credit Foto Getty Images

Gli austriaci hanno subito la palla del vantaggio con Baumgartner che colpisce la traversa davanti a Hennessey. Gareth Bale con la sua tipica punizione a scendere sblocca il risultato a metà primo tempo e in chiusura di frazione Ramsey si vede negare il raddoppio da Lindner. In apertura di secondo tempo un'altra prodezza di Bale porta sul doppio vantaggio il Galles.

Arnautovic guida la reazione dell'Austria che ha la forza di rientrare in partita con un tiro di Sabitzer deviato da Davies. L'assalto della squadra di Foda si esaurisce solo al fischio finale, ma sono i britannici ad approdare in finale dove incontreranno la vincente di Scozia-Ucraina, rinviata a data da destinarsi.

