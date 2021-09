la Legge del Goy dove Goy sta per Sergio Goycochea, carneade e al contempo carnefice dell’Italia del ct Azeglio Vicini ai Mondiali di Buffa Racconta: Si chiamadove Goy sta per, carneade e al contempo carnefice dell’Italia del ct Azeglio Vicini ai Mondiali di Italia 90 . Recita più o meno così, riportiamo da

Deve essere entro 60 centimetri al di qua del palo, se è negli ultimi 60 è gol

Deve suonare più o meno così il rigore perfetto, una staffilata rasoterra nell’ultima porzione dei 7,32 metri di porta, ma nel calcio 2.0 i migliori specialisti sono soliti sincopare la rincorsa, rallentarla fino quasi a interromperla – ai margini della legalità calcistica – per ingaggiare autentiche Sfide all’OK Corral con i portieri avversari. Eravamo soliti considerare il nostro skipper Jorginho alla stregua di un maestro di tale fondamentale ma i gravi errori contro Inghilterra nella finale europea e nella cruciale sfida di qualificazione mondiale contro la Svizzera ci stanno inducendo a ricrederci. Ecco come il calciatore UEFA del 2021 è stato disinnescato dagli 11 metri.

Scuola Sommer

Jorginho rallenta la rincorsa ed esegue un “saltino” finale mantenendo il contatto visivo con Sommer allo scopo di intercettare qualsiasi movimento, quindi rivolge lo sguardo verso il basso e indirizza il flebile destro alla sinistra dell’estremo difensore svizzero convinto a quel punto di averlo spiazzato. In realtà la battaglia di nervi se la aggiudica proprio Sommer, che finge di caricare sulla gamba destra per buttarsi verso quella direzione e nel momento in cui l’italiano distoglie lo sguardo carica sull’altra gamba e vola ad abbrancare la sfera. Considerato l’errore analogo contro l’Inghilterra e i tre granchi stagionali col Chelsea lo scorso anno per Jorginho è tempo di ricalibrare la meccanica di tiro. In questo senso il caso Lewandowski può fare scuola.

La finta di Sommer

La mossa decisiva

Case Study: Lewandowski

evolve quando l’attaccante polacco si accorge di essere diventato troppo prevedibile. Ecco le tre fasi: Per decifrare la "tecnica Lewandowski” ci viene in soccorso uno splendido video esplicativo del canale ufficiale della Bundesliga. Il suo è un percorso molto significativo: la meccanica di tiro. Ecco le tre fasi:

1. Rincorsa in costante accelerazione e calcio secco verso la buca d’angolo (rasoterra o mezz’altezza), focus visivo unicamente sul pallone

2. Rincorsa lenta, decelerazione ulteriore, focus visivo unicamente sul portiere avversario e calcio nella direzione opposta al tuffo del portiere

3. Rincorsa sincopata, sguardo fisso sul portiere tranne al momento di calciare quando il focus torna sul pallone per un’esecuzione più efficace possibile.

Quando "Lewi” osserva il portiere caricare su una gamba ecco che indirizzerà il pallone dalla parte opposta per spiazzarlo: la ciambella riesce quasi sempre col buco e anche qualora il portiere battezzasse il corretto angolo il calcio ben eseguito dal polacco – preciso o in ogni caso contraddistinto da una sufficiente forza - si rivelerebbe comunque difficile da deviare. Ecco il piano B a disposizione di Jorginho.

