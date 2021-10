Il presidente della Federcalcio l’aveva fatto capire, la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali l’ha confermato: ci sarà una deroga per permettere il 100% della capienza in occasione di Italia-Svizzera, sfida decisiva delle qualificazioni mondiali per Qatar 2022 in programma il prossimo 12 novembre allo stadio Olimpico di Roma. Vista la tendenza della prevendita si può ipotizzare il ritorno di un tutto esaurito in uno stadio italiano dall’inizio delle chiusure causa Covid. La Vezzali ha annunciato anche che si sta lavorando per la deroga per le Atp Finals, in programma al Pala Alpitour di Torino dal 14 al 21 novembre. Si tratta comunque di deroghe, quindi il 100% non è ancora una decisione che riguarda i campionati. Ma è chiaro che le deroghe delle prossime settimane potranno fare da apripista per le riaperture generalizzate. Che potrebbero riguardare, questa almeno la richiesta della Vezzali, anche gli impianti al chiuso.

