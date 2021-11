Zlatan Ibrahimovic e il CT Janne Andersson sono piombati nell'occhio della critica in Svezia dopo le due sconfitte consecutive rimediate nelle ultime due partite di qualificazione, a condannare gli scandinavi al playoff per accedere al Mondiale di Qatar. L'attaccante del Milan non è proprio riuscito a lasciare il segno né contro la Georgia, né negli ultimi minuti Aftonbladet, che riporta anche le parole del classe 1981: e il CT Janne Andersson sono piombati nell'occhio della critica in Svezia dopo le due sconfitte consecutive rimediate nelle ultime due partite di qualificazione, a condannare gli scandinavi al playoff per accedere al Mondiale di Qatar. L'attaccante del Milanné contro la Georgia, né negli ultimi minuti contro la Spagna da subentrato. "Il ritorno di Zlatan non è una storia di successo", così titola il quotidiano svedese, che riporta anche le parole del classe 1981:

"Abbiamo fatto una buona partita, siamo delusi per non essere arrivati primi, ma dobbiamo essere positivi. Io squalificato per il primo spareggio per il Mondiale? Vedremo cosa otterremo, non so nemmeno se sarò ancora vivo per i playoff"

Il commento del giornale

"Le parole di Ibra sono state divertenti, l'unica cosa divertente della serata. Meno è stato il suo giallo per la spallata rifilata ad Azpilicueta al 93'. Ha 40 anni e ora il percorso è tortuoso. Ha saltato l'Europeo di quest'estate, non ha segnato in 90 minuti contro la Georgia; era diffidato, è stato ammonito e sarà squalificato per la prima partita dei playoff che si giocheranno in primavera. Potrebbe essere troppo presto per gridare al fallimento, visto che a 40 anni ha un corpo eccezionale , ma dovremmo essere tutti d'accordo nel definire poco riuscita la scelta di Zlatan di tornare in Nazionale".

Ibrahimovic: "So ancora fare quelle cose da ninja, anche a 39 anni"

