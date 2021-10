"Non voglio dire di no o di sì, ma il Mondiale è una cosa talmente straordinaria che aspettarlo quattro anni diventava un'emozione. Farlo ogni due, c'è il rischio che diventi una cosa normale". Lo ha detto il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini, al forum 'Rinascita Italia: The Young Hope - La scuola Fino a Prova Contraria' in corso ieri e oggi a Roma, in merito alla volontà della Fifa di istituire il campionato del mondo di calcio ogni due anni e non più ogni quattro come sempre stato.

È stata un'estate meravigliosa a livello sportivo, l'Italia difficilmente sbaglia e noi siamo stati davvero felici per aver riempito di gioia tutti gli italiani. All'Italia auguro di tornare alla normalità, che i giovani tornino a scuola e che il Paese riparta alla grande anche grazie alla spinta dello sport di questa estate

Ricordando le imprese degli azzurri negli altri sport, il ct azzurro ha aggiunto: "Alle Olimpiadi di Tokyo mi hanno emozionato i cento metri, il salto in alto, la staffetta, dove abbiamo sempre avuto grandi difficoltà. Vederle vincere così è stata una grande emozione, ma al pari delle altre medaglie e della pallavolo campione d'Europa con le due nazionali".

Donnarumma miglior portiere al mondo

"Troppa panchina per Donnarumma? Intanto ha fatto una grande partita in Champions (contro il City, ndr), è il più grande portiere del mondo in questo momento e sebbene al Psg ci sia un altro grande portiere (Navas, ndr) non credo resterà ancora a lungo in panchina".

"Penso che possa aiutare il Psg a vincere la Champions", ha aggiunto Mancini, sottolineando che il fatto che l'ex portiere rossonero non giochi titolare con continuità "non credo sia un problema per la Nazionale"

