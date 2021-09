Kean, ai gol di Raspadori e Di Lorenzo e all'autogol di Utkus. Una vittoria che riporta il sereno in casa azzurri dopo gli ultimi Svizzera e Bulgaria, rilanciando la squadra di Mancini in vetta al girone C visto anche il pareggio tra Svizzera e Irlanda del Nord. Al termine della sfida del Mapei Stadium, il tecnico azzurro Roberto Mancini non ha nascosto la sua soddisfazione ai microfoni di Rai Sport: L'Italia ritrova gol, vittoria e sorriso nella notte di Reggio Emilia: Lituania schiantata 5-0 grazie alla doppietta di, ai gol die all'autogol di Utkus. Una vittoria che riporta il sereno in casa azzurri dopo gli ultimi due pareggi consecutivi arrivati contro, rilanciando la squadra di Mancini in vetta al girone C visto anche il pareggio tra Svizzera e Irlanda del Nord. Al termine della sfida del Mapei Stadium, il tecnico azzurronon ha nascosto la sua soddisfazione ai microfoni di

"Nonostante la perdita di tanti giocatori tra ieri e l'altro ieri, i ragazzi che sono andati in campo hanno risposto bene. Fare sempre cinque o sei gol non è semplice. Si può sempre sbagliare, l'importante è mantenere la calma e la tranquillità e non avremo problemi".

Su Kean e Raspadori

"Raspadori è un ragazzo pronto. È con noi dall'Europeo, ha qualità. È giovane e ha bisogno di fare esperienza. Se si è visto il valore di Kean? Certo. È tutto nelle loro teste e nei loro piedi. Se loro si impegnano e lavorano seriamente hanno un grande futuro. Ma dipende da loro "

Kean: "Non è stato facile guardare l'Europeo"

"Era importante riprendermi questa maglia e dare il 100%. È sempre un'emozione. Non è stato facile guardare l'Europeo a casa ma ho sempre tifato per i miei compagni e sono felice per la coppa vinta. Dipende dal lavoro e da quanta serietà di metto, i compagni mi hanno sempre accolto. Sto lavorando ogni giorno per crescere, sono tornato con nuovi obiettivi e nuova testa, sono sempre pronto ad aiutare i miei compagni. Al PSG sono stato accanto a grandi giocatori, mi è servito molto. Ora la Juventus, c'è tanto da lavorare tornando a Torino".

