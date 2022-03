Una brutta notizia per il Manchester City e per il Portogallo: Ruben Dias dovrà rimanere lontano dai campi per più di un mese, dalle 4 alle 6 settimane per la precisione. Il difensore portoghese, infatti, è alle prese con un problema al tendine di un ginocchio, infortunio rimediato martedì nel match di FA Cup vinto 2-0 dai Citizens contro il Peterborough. Lo stop di Dias è stato anticipato da Pep Guardiola nella conferenza stampa in vista del derby di Premier League contro lo United in programma domenica: "- le parole del tecnico del Manchester City -.e".