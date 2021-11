Sorteggio non proprio benevolo per l'Italia nei playoff di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. In semifinale gli azzurri affronteranno la Macedonia del Nord in casa (presumibilmente allo stadio Olimpico di Roma il 24 marzo 2022, mentre nell'eventuale finale se la vedranno in trasferta contro la vincente di Portogallo-Turchia (quindi a Lisbona o a Istanbul). Le finali playoff dei Gironi A e B si disputeranno in casa rispettivamente di Galles o Austria e di Russia o Polonia. Di seguito l'esito completo del sorteggio dei playoff.

Girone A

1. Scozia-Ucraina

2. Galles-Austria

Ad

Finale: Vincente 2 vs Vincente 1



Girone B

3. Russia-Polonia

4. Svezia-Repubblica Ceca

Serie A Gravina: "FIGC al lavoro per rendere convocabili 3 giocatori" IERI A 17:02

Finale: Vincente 3 vs. Vincente 4



Girone C

5. Italia-Macedonia del Nord

6. Portogallo-Turchia

Finale: Vincente 6 vs Vincente 5

I playoff verranno disputati con la formula di semifinali e finali. Tutte le sfide saranno in gara secca. Le semifinali si giocheranno giovedì 24 marzo, le finali martedì 29 marzo. Gli orari sono ancora da definire. Gli azzurri di Roberto Mancini, campioni d'Europa in carica dopo il trionfo di quest'estate a Euro 2020, si vedono costretti a disputare i playoff dopo essersi piazzati al secondo posto nel Girone C di qualificazione a Qatar 2022 alle spalle della Svizzera , che ha staccato il pass diretto alla fase finale dei Mondiali chiudendo il gruppo in testa alla classifica con 18 punti (due in più dell'Italia).

Mancini: "Non dimentichiamoci quanto fatto quest'estate"

Mondiali Ci sono anche Olanda e Argentina: tutte le qualificate a Qatar 2022 16/11/2021 A 21:38