Sorteggio non proprio benevolo per l'Italia nei playoff di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. In semifinale gli azzurri affronteranno la Macedonia del Nord in casa (presumibilmente allo stadio Olimpico di Roma il 24 marzo 2022, mentre nell'eventuale finale se la vedranno in trasferta(quindi a Lisbona o a Istanbul). Ecco le dichiarazioni a caldo del ct Roberto Mancini dopo l'esito dell'urna di Zurigo.