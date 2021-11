Sembrava tutto fatto, con la vittoria dell'Europeo e un girone Playoff ampiamente alla portata degli azzurri. Invece, ancora una volta, l'Italia dovrà fare i conti con la roulette russa dei Playoff se vuole accedere al Mondiale 2022, in Qatar. E' andata meglio alla Svizzera, i nostri diretti avversari nel girone, sono riusciti a staccare il pass per la Coppa del Mondo.

Laè cambiata e non ci sarà più la sfida classica "andata e ritorno", bensì due gare secche e due rappresentative da affrontare per ogni squadra qualificatsi ai playoff.

La data da segnare sul calendario è 26 novembre 2021 alle 17, le dodici squadre conosceranno la prima avversaria per la semifinale. Delle 12 squadre partecipanti, solo 3 andranno al Mondiale Qatar 2022.

Unica nota positiva è che, ciò significa che giocherà la semifinale (in gara secca) in casa; se gli azzurri dovessero centrare la finale, ci sarà un altro sorteggio dove, però, l'essere testa di serie non comporterà nulla. Sicuramente, per la prima sfida è scongiurato il pericolo Portogallo di Cristiano Ronaldo perchè anch'essa testa di serie,