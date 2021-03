Zlatan Ibrahimovic festeggia nel migliore dei modi il suo ritorno in Nazionale dopo quasi 5 anni. Il 40enne attaccante del Milan, schierato titolare dal commissario tecnico Andersson, rimane in campo 84 minuti (prima di essere sostituito da Quaison) e confeziona l'assist per il gol di Claesson che regala i primi 3 punti alla Svezia nel Girone B di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Un risultato preziosissimo per la formazione scandinava che, complice l'inatteso pareggio della Spagna contro la Grecia, conquista la vetta solitaria della classifica.

Il tabellino

SVEZIA-GEORGIA 1-0

SVEZIA (4-4-2): Nordfeldt; Lustig (84' Krafth), Lindelof, Helander, Augustinsson; Kulusevski, S. Larsson, Olsson (68' Ekdal, 73' Svanberg), Claesson (74' Forsberg); Ibrahimovic (84' Quaison), Isak. C.T.: Andersson.

GEORGIA (4-2-3-1): Loria; Giorbelidze, Dvali, Kashia, Chabradze; Kankava (60' Gvilia), Kvekveskiri (60' Shengelia); Lobzhanidze (78' Beridze), Aburjania, Kvaratskhelia (46' Kiteishvili); Kvilitaia (84' Mikautadze). C.T.: Sagnol.

ARBITRO: Benoit Bastien (Francia).

GOL: 35' Claesson (S).

ASSIST: Ibrahimovic (S, 1-0).

AMMONITI: Ibrahimovic, Olsson, Augustinsson (S), Dvali (G).

NOTE - Recupero 1'+5'.

La cronaca in 6 momenti chiave

14' COLOSSALE PALLA GOL PER LA GEORGIA! Chabradze vola in contropiede, si presenta a tu per tu con Nordfeldt ma il suo destro rasoterra è debole e viene bloccato in uscita dal portiere della Svezia. Che rischio per Ibrahimovic e compagni!

14' LA RISPOSTA DELLA SVEZIA! Kulusevski riceve palla sul vertice destro dell'area di rigore, si accentra e lascia partire un sinistro velenoso: Loria alza in calcio d'angolo.

24' SVEZIA VICINA AL GOL! Sponda aerea di Claesson per Isak che, in piena area, calcia di prima intenzione col sinistro: Loria si distende e riesce in qualche modo a deviare in calcio d'angolo.

35' GOOOOOL DELLA SVEZIA! CLAESSON SU ASSIST DI IBRA! 1-0! Lungo lancio di Lustig a cercare Ibrahimovic in area, decentrato a destra: stop di petto e scarico no look per Claesson che controlla a batte Loria in diagonale. Svezia in vantaggio! Assist di Ibrahimovic che lascia subito il segno.

80' ISAK VICINO AL 2-0! L'attaccante della Svezia ha tutto il tempo di prendere la mira dal limite dell'area: destro rasoterra troppo debole e prevedibile, Loria blocca in tuffo.

82' MIRACOLOSO NORDFELDT! Georgia a un passo dall'1-1. Girata a colpo sicuro di Shengelia, una sorta di rigore in movimento. Straordinario il riflesso di Nordfeldt che respinge con la mano destra: sembrava gol!

Il migliore

Kristoffer NORDFELDT - La sua parata al minuto 82 sul sinistro di Shengelia vale come un gol. Riflesso pazzesco.

Il peggiore

Khvicha KVARATSKHELIA - Non riesce a pungere a sufficienza nei primi 45 minuti nonostante la Svezia conceda spazi invitanti. Sagnol lo lascia negli spogliatoi all'intervallo.

Ibra non trattiene le lacrime pensando al figlio

