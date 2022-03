Calcio

Svezia, Zlatan Ibrahimovic amaro: "Sarei dovuto tornare prima in Nazionale"

PLAYOFF MONDIALI - Le parole dell'attaccante del Milan dopo l'eliminazione della Svezia per mano della Polonia: "Non l'ho mai detto al ct Andersson, ma avrei voluto incontrarlo prima: avrebbe visto un animale diverso. Un minuto con lui sarebbe stato sufficiente e sarei tornato prima in Nazionale. Ora voglio continuare il più a lungo possibile"

