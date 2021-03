Due presenze, 138 minuti in campo, due assist, 4 gol fatti, zero reti subite e 6 punti che valgono il primato nel girone B di qualificazione mondiale. Chiamateloper la Svezia, che ha riabbracciato il suo 39enne centravanti dopo quasi 5 anni d’assenza e ha capito che è ancora in grado di fare la differenza. Dopo l’assist (spettacolare) nella scorsa gara contro la Georgia , Ibrahimovic ha confezionato un'altro passaggio smarcante delizioso per la rete dell’1-0 di: un assist di tacco volante da stropicciarsi gli occhi. Una prodezza tutta da gustare e che fa sognare anche Stefano Pioli, che avrà certamente bisogno di Zlatan in questo finale di stagione in cui i rossoneri sono chiamati a difendere il secondo posto in campionato e magari anche tentare l'assalto al primo posto, se l'Inter di Conte commetterà qualche passo falso e perderà qualche punto per strada.