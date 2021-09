Test duro per l'Italia di Roberto Mancini, sorprendentemente fermata sull'1-1 giovedì sera a Firenze dalla Bulgaria . Gli azzurri campioni d'Europa in carica cercano il riscatto al St. Jakob Park di Basilea contro la Nazionale allenata da Murat Yakin . Il match è valido per il Girone C di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022: calcio d'inizio alle 20.45. L'Italia è al comando della classifica del girone con 10 punti dopo 4 partite (3 vittorie e un pareggio) ed è a +4 sugli svizzeri che però hanno due partite in meno. Arbitra l'incontro lo spagnolo Carlos del Cerro Grande.