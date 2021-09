Dopo il deludente pareggio per 1-1 contro la Bulgaria a Firenze, l'Italia torna in campo nelle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 : si gioca al St. Jakob Park di Basilea domenica 5 settembre con calcio d'inizio alle 20.45. Si tratta di una sfida molto delicata per gli azzurri di Roberto Mancini : serve almeno un pareggio per non complicare il cammino nel Girone C. L'Italia, infatti, comanda la classifica con 10 punti dopo 4 partite ed è a +4 sulla Nazionale elvetica del nuovo commissario tecnico Murat Yakin, che finora tuttavia ha disputato due partite in meno rispetto agli azzurri. Il precedente più recente tra le due Nazionali è relativo alla fase a gironi di Euro 2020: lo scorso 16 giugno l'Italia si impose con un netto 3-0 grazie ai gol di Locatelli (doppietta) e Immobile.

Svizzera-Italia: le probabili formazioni

Qualificazioni Mondiali Europa Italia, dopo la prima da regina: un record ma il "solito" problema 2 ORE FA

SVIZZERA (3-5-2): Kobel; Schar, Akanji, Elvedi; Rodriguez, Freuler, Zakaria, Sow, Widmer; Zuber, Seferovic. Ct: Yakin.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Ct: Mancini.

Svizzera-Italia: dove vederla in tv

La partita della nostra Nazionale sarà trasmessa in diretta in chiaro su Raiuno. Per guardare la partita in streaming, invece, bisognerà utilizzare l'app RaiPlay. Puoi seguire la diretta scritta della partita anche sul nostro sito con aggiornamenti in tempo reale.

Svizzera-Italia: tutte le info

Svizzera-Italia, match valido per il Girone C di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, è in programma domenica 5 settembre al St. Jakob-Park di Basilea. Calcio d'inizio alle 20.45

Mancini: "Ho pianto anche per Vialli, stiamo diventando anziani..."

Qualificazioni Mondiali Europa Le 5 verità di Italia-Bulgaria: manca un centravanti di peso 5 ORE FA