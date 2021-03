Ora è ufficiale: Zlatan Ibrahimovic torna in nazionale. L’attaccante del Milan è stato convocato dalla Svezia per i prossimi impegni ufficiali, e dopo 1737 giorni tornerà a vestire la maglia gialla del proprio paese. Lo ha annunciato il ct Janne Andersson, che ha reso noto l’elenco dei giocatori convocati per le prossime gare contro Georgia, Kosovo ed Estonia.

"Prima di tutto, è un ottimo calciatore, il migliore che abbiamo avuto in Svezia. Ovviamente è molto divertente che voglia tornare. Oltre a quello che può dare in campo, ha un’esperienza incredibile e può portarla ad altri giocatori della squadra", ha spiegato il ct Janne Andersson.

Ibrahimovic non vestiva la maglia della Svezia dal 22 giugno 2016: match degli Europei, perso, contro il Belgio. Al termine della competizione aveva annunciato il ritiro. Dopo quasi 5 anni tornerà a respirare l'aria della nazionale. Il prossimo 25 marzo contro la Georgia a Stoccolma sarà in campo per il match di qualificazione ai Mondiali 2022. Gli altri impegni della squadra: 28 marzo contro il Kosovo in trasferta e 31 marzo in amichevole contro l’Estonia a Stoccolma.

Dio è tornato, ed è di nuovo in gruppo

Ma non c'è solo la Svezia per Zlatan. Secondo quello che riporta SkySport, il gigante svedese è tornato ad allenarsi con il gruppo in questo martedì 16 marzo e sarebbe a disposizione per la gara di ritorno contro il Manchester United. per Pioli è un recupero fondamentale. Secondo quello che riporta SkySport, il gigante svedese è tornato ad allenarsi con il gruppo in questo martedì 16 marzo e sarebbe a disposizione per la gara di ritorno contro il Manchester United. Dopo l'1-1 inglese

