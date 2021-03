Mentre non si sa ancora se Zlatan Ibrahimovic sarà almeno in panchina nella sfida da dentro e fuori contro il Manchester United di giovedì sera, nella giornata di martedì dovrebbe essere ufficializzata una notizia che circola ormai da qualche tempo e che cambierà certamente il volto dell’attacco della Nazionale svedese.

Dopo quattro anni e mezzo d’assenza Ibra tornerà a vestire la maglia della Svezia , l’attaccante rossonero, secondo l’inviato di Sky Sport Alessandro Alciato, è stato pre-convocato per le sfide di fine marzo contro Georgia, Kosovo ed Estonia (le prime due valide per le qualificazioni al Mondiale in Qatar).

Assente dalla Nazionale da quasi 5 anni

Nei mesi scorsi, il ct Jan Andersson e Ibra in un incontro svoltosi proprio a Milano avevano appianato le proprie divergenze dopo degli screzi a distanza che avevano fatto molto rumore: “Ci siamo chiariti - aveva detto il ct - Ha smentito di avermi dato del razzista. Se Zlatan apre la porta, dobbiamo tenerlo in considerazione e parlare”. L’ultima gara di Ibra con la Svezia risale al 22 giugno 2016 agli Europei, una sconfitta per 1-0 maturata contro il Belgio (gol per la cronaca di Radja Nainggolan). Il Milan non ha confermato ufficialmente, ma in Svezia si sta già preparando la conferenza-evento per il grande ritorno e l'impressione è che sia tutto un antipasto per vederlo a Euro 2021 dove la nazionale gialloblù sfiderà la Spagna di Sergio Ramos, la Polonia di Lewandowski e la Slovacchia di Milan Skriniar.

