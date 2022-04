Missione compiuta per la Nazionale italiana di calcio femminile impegnata nel settimo incontro delle qualificazioni ai Mondiali 2023 in Australia e in Nuova Zelanda. A Parma le azzurre si sono imposte per 7-0 contro la Lituania grazie alle doppiette di Arianna Caruso e di Valentina Bergamaschi e alle reti di Valentina Cernoia, Daniela Sabatino e di Tatiana Bonetti. Un risultato importante ai fini degli equilibri del Gruppo G. Le nostre portacolori, visto il contemporaneo pareggio 1-1 della Svizzera in Romania, sono ora a una sola lunghezza delle elvetiche (in vetta con 19 punti). Per questo, nel confronto del 12 aprile a Thun, la Nazionale in caso di vittoria potrà scavalcare le rosso-crociate e praticamente ipotecare la qualificazione diretta alla fase finale della rassegna iridata, ricordando il successo svizzero a Palermo (2-1).

Daniela Sabatino esulta durante Italia-Lituania - Qualificazioni Mondiali 2023 Credit Foto Getty Images

La cronaca del primo tempo

Bertolini opta per un 4-3-3: Giuliani; Bergamaschi, Gama, Linari, Boattin; Caruso, Giugliano Rosucci; Bonansea, Girelli, Cernoia. Risponde Wimmer, al primo match ufficiale sulla panchina lituana, vara un coperto 4-5-1: Lukjancuke; Valikoniene, Pisliakaite, Liuzinaite, Zizyte; Rogaciova, Sabatauskaite, Mikutaite, Vaitukaityte, Sarkanaite. Partenza a razzo della azzurre che sbloccano il punteggio dopo 2′ grazie a Caruso che, ottimamente imbeccata da Giugliano, realizza. L’Italia gioca con grande ardore e fiducia, ma manca concretezza e c’è anche un pizzico di sfortuna, citando il palo centrato da Rosucci. Al 41′ c’è però il raddoppio di Bergamaschi che sfrutta alla perfezione un ottimo assist di Cernoia per siglare il raddoppio. Sul finire della prima frazione c’è il tris di Caruso che trova un varco nella svagata difesa lituana per mettere a segno la sua personale doppietta.

La cronaca del secondo tempo

Nella ripresa il canovaccio del match non cambia ed è sempre l’Italia a fare la partita. Al 61′ Cernoia piega le mani del portiere su punizione e arriva il poker. E’ una Nazionale che sviluppa un gioco armonioso e costruisce molto, vedasi altro legno colpito da Giugliano dal limite. Le nostre portacolori mettono in scena un finale maestoso con le reti di Sabatino all’86’, Bergamaschi all’89’ e di Bonetti al 92′ a completare la festa tricolore.

