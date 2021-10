L'dinon si ferma più. Dopo aver battuto agevolmente Moldavia e Croazia (due volte) , le azzurre vanno a vincere anche incon un sontuoso 5-0. Fanno quattro vittorie su quattro, con. A qualificarsi ai Mondiali del 2023, in Nuova Zelanda e Australia, ci va la prima del girone e al momento l'Italia se la gioca con la, anche lei a punteggio pieno. Bisognerà quindi disfarsi delle elvetiche, stesso discorso per i maschi che potrebbero rischiare di finare agli spareggi , ma alla prossima ci sarà proprio lo scontro diretto (26 novembre) per dirimere la questione.