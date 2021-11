Il riscatto dell’Italia. La Nazionale di calcio femminile espugna nel sesto incontro del Gruppo G di qualificazione ai Mondiali 2023 il campo di Voluntari, rifilando un pesante 5-0 alla Romania.

Cristiana Girelli, autrice di una tripletta (53′, 61′, 94′ su rigore), ha trascinato le proprie compagne verso il successo, con BarbaraBonansea al 22′ e Valeria Pirone all’87’ a fissare il punteggio. Una vittoria che consente alle nostre portacolori di dimenticare in qualche modo Una scatenata, autrice di una tripletta (53′, 61′, 94′ su rigore), ha trascinato le proprie compagne verso il successo, conal 22′ eall’87’ a fissare il punteggio. Una vittoria che consente alle nostre portacolori di dimenticare in qualche modo il ko pesante di Palermo contro la Svizzera e di salire a 15 punti, con un margine di sei punti nei confronti della terza in classifica (Romania). Elvetiche che rimangono in vetta con tre lunghezze di margine visto il 7-0 contro la Lituania. Un successo quindi importante per mettere più al sicuro il playoff.

Il primo tempo

Bertolini segue la filosofia della continuità in avanti e schiera Giuliani; Soffia, Gama, Linari, Boattin; Glionna, Giugliano, Simonetti, Bonansea; Giacinti, Girelli. Le rumene rispondono con un 4-2-3-1 accorto: Paraluta; Corduneanu, O. Oprea, Ficzay, Gered; Bortan, Vatafu; Carp, Ciolacu, Meluta; Rus. Le azzurre prendono subito in mano il pallino del gioco e al 5′ c’è un gol annullato a Girelli: bella iniziativa di Bonansea che mette dentro un pallone interessante sul secondo palo e l’attaccante della Juve insacca ma in posizione irregolare. Al 18′ nuova chance per la Nazionale: eccellente l’imbucata di Simonetti per Giacinti, anticipata però dall’uscita del portiere rumeno. Al 22′ c’è il gol che sblocca la partita: pallone lavorato da Giacinti per Bonansea che lascia partire un tiro incrociato di sinistro su cui Parulata non può nulla. La selezione del Bel Paese fa possesso di palla e ci prova la regista Giugliano con una conclusione dalla distanza ma non c’è precisione.

Il secondo tempo

Dopo 2′ c’è una chance sui piedi di Giacinti: cross dalla destra di Bergamaschi e l’attaccante prova a girare verso la porta, ma manca potenza. Al 53′ però c’è tutto nella realizzazione di Girelli: assist dalla sinistra di Bonansea e conclusione sporca della n.10 che inganna l’estremo difensore rivale. 8′ più tardi arriva il tris e la firma è sempre della top scorer azzurra con una girata vincente sul primo palo, sfruttando un corner calciato da Boattin. Al 76′ una chance ancora per l’Italia con Bonansea che però pecca in fase conclusiva. Le azzurre non sono sazie e il poker è servito grazie alla marcatura di Pirone, con bellissima combinazione al volo con Girelli. A completare il quadro nostrano c’è la cinquina su rigore realizzato nell’ultimo minuto di recupero dalla n.10 (tripletta).

