Occorre vincere. Andrà di scena a Roma, venerdì 12 novembre, la partita Italia-Svizzera per decidere chi passerà da prima del girone, scongiurando così l’incognita playoff. Entrambe le squadre guardano tutti dall’alto dei 14 punti con 4 vittorie, 2 pareggi e zero sconfitte. Ma andiamo a vedere nel dettaglio la situazione del Gruppo C, il calendario e perchè l’Italia deve crederci.

Squadra Punti Differenza reti Italia 14 +11 Svizzera 14 +9 Bulgaria 8 -4 Irlanda del Nord 5 -2 Lituania 3 -14

Il calendario dell'Italia

- 12 novembre alle 20.45: Italia-Svizzera allo Stadio Olimpico di Roma

- 15 novembre alle 20.45: Irlanda del Nord-Italia al Windsor Park

L'Italia si qualifica se...

- Vince le gare contro Svizzera e Irlanda del Nord

- Vince contro la Svizzera e pareggia contro l'Irlanda del Nord

- Pareggia con la Svizzera ed ottiene una vittoria di larga misura contro l'Irlanda del Nord, superando gli elevetici per differenza reti

- Pareggia le prossime due gare e la Svizzera fa altrettanto

Con queste combinazioni, l'Italia passerebbe da prima del Girone e si aggiudicherebbe un posto diretto per il Mondiale del 2022. In caso di secondo posto, ci sarebbero i temibili scontri Playoff a cui partecipano 12 squadre: le dieci seconde classificate dei gironi di qualificazione e le due migliori dei gironi di Nations League che non sono rientrate nei primi due posti del loro gruppo.

