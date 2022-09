Nona e penultima partita del girone G di qualificazione ai Mondiali 2023 di calcio femminile per l’Italia di Milena Bertolini. Le azzurre hanno affrontato la Moldavia allo stadio ‘Zimbru’ di Chișinău e il punteggio di 8-0 descrive la differenza delle due compagini in campo.

Ad

Manuela Giugliano al 26′, Valentina Giacinti al 32′ e all’82’, Arianna Caruso al 38′, 64′, 78′ e al 96′ e Agnese Bonfantini al 59′ hanno posto il loro marchio nell’incontro sul rettangolo verde moldavo. Con questo risultato, le nostre portacolori hanno confermato il proprio primato nel raggruppamento (24 punti), richiesto per l’accesso diretto alla fase finale della rassegna iridata in Australia e in Nuova Zelanda. Il 6 settembre le ragazze nostrane torneranno in campo a Ferrara per giocare contro la Romania con l’obiettivo di centrare nuovamente i tre punti e staccare il biglietto per il pass mondiale.

Champions League Juventus, ecco la lista per la Champions: ci sono Chiesa e Pogba UN' ORA FA

PRIMO TEMPO – Bertolini punta sul tridente Giacinti, Girelli, Bonfantini, con Rusucci, Caruso e Giugliano a comporre la cerniera di centrocampo. A difesa della porta di Giuliani la coppia centrale Lenzini-Filangeri, con Bartolini e Boattin fluidificanti. Moldavia con un assetto molto coperto con Cojuhari unico riferimento offensivo. Le azzurre faticano nei primi minuti a trovare la via della rete e lo 0-0 dura più del previsto. Poca velocità nelle rifiniture, ma il gol di Giugliano al 26′ dà il via al Festival del gol. Da quel momento infatti le italiane giocano in maniera più sciolta e arrivano le marcature di Giacinti al 32′ e di Caruso al 38′, ispirata da Cristiana Girelli.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa primi cambi con Rosucci e Boattin che lasciano il campo per Greggi e Soffia. Lo stesso accade al 57′ con Bartoli che lascia il posto a Di Guglielmo. Il 4-0 porta la firma di Bonfantini, brava a farsi trovare pronta al 59′. La migliore di tutte questa sera è però Caruso che trova la via della rete con grandissimo tempismo al 64′, 78′ e al 96′. A completare il quadro all’82’ Giacinti con la solita verve da rapace d’area.

In Coppa d'Africa si fa la storia: arbitro e assistenti tutte donne

Champions League Fair Play Finanziario UEFA: multe a Inter, Juve, Roma e Milan 3 ORE FA