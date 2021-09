END - FINISCE QUI! ITALIA-LUSSEMBURGO 3-0!

90'+2 - Sacras per Latic nel Lussemburgo.

90'+1 - 4' di recupero.

89 ' - QUINTO E ULTIMO CAMBIO PER L'ITALIA! Dentro Ferrarini, fuori Bellanova.

83' - L'Italia Under 21 tornerà in campo martedì 7 settembre, sempre alle 17,30 ma a Vicenza, contro i pari età del Montenegro.

80 - Passano le prime classificate di ogni girone alla fase finale degli Europei di giugno 203. Le seconde in graduatoria affronteranno lo spareggio.

78' - Il Lussemburgo ha completamente mollato...

76' - Nell'Italia, intanto, fuori Rovella e dentro Fagioli. Nel Lussemburgo, invece, Monteiro de Oliveira prende il posto di Medina.

75'- Italia, ora, al risparmio di energie.

72' - Cooling break.

69' - SOSTITUZIONE NEL LUSSEMBURGO! Fuori Bernard, dentro il classe 2004 Turping.

67' - CALAFIORI DI TESTA SUGLI SVILUPPI DEL CORNER! Arriva una nuova risposta decisiva di Fox!

66' - MANCINO A RIMORCHIO DI SALCEDO! Fox respinge da pochi passi e manda in calcio d'angolo.

65' - RICCI SULLA CORSA DI YEBOAH! Il piattone al volo ravvicinato termina di pochissimo a lato: Italia vicina al poker!

63' - DOPPIO CAMBIO ITALIA! Dentro Calafiori e Salcedo, fuori Udogie e lo stesso Colombo.

62' - YEBOAH MANDA AL TIRO COLOMBO! L'attaccante scuola Milan conclude dritto per dritto, di poco a lato.

61' - GIRATA DI OLESEN SUGLI SVILUPPI DI UN CORNER LUSSEMBURGHESE! Grande intervento di Carnesecchi, che respinge a terra.

60' - CARTELLINO GIALLO PER CANCELLIERI, che restituisce il favore di qualche minuto fa a Ikene.

57 - Dicevamo di Kelvin Yeboah il quale - da Bellinzago Novarese - è poi cresciuto nell'Academy del West Ham prima di trasferirsi in Austria al Tirol e poi allo Sturm Graz, di cui è il gioiello offensivo. Presto lo vedremo ad altissimi livelli.

56' - Italia che può trovare la goleada...

53' - AMMONITO IKENE, che entra malissimo a metà campo sullo stesso Cancellieri.

50' - GOOOOOOL! GOOOOOOOL! 3-0 ITALIA CON CANCELLIERI! L'esterno del Verona, imbeccato sulla sinistra da Tonali, tiene in campo il pallone lungo la fascia laterale, punta gli uomini che gli si parano di fronte, si accentra e batte sul primo palo Fox!

49' - YEBOAH DENTRO PER COLOMBO, TRAVOLTO DA FOX! L'azione viene tuttavia fermata per offside.

46' - E' INIZIATO IL SECONDO TEMPO!

INT - UN CAMBIO PER PARTE! Nell'Italia, fuori Piccoli - uscito malconcio dal primo tempo - e dentro bomber Kelvin Yeboah (giocatore dello Sturm Graz, nato ad Accra, nipote del grande Anthony Yeboah, ma stabilitosi da piccolo con la famiglia a Bellinzago Novarese). Nel Lussemburgo, invece, fuori Bernardy e dentro Kuete Nsidjine.

INT - FINISCE IL PRIMO TEMPO! Italia U21-Lussemburgo U21 2-0 con Pirola (al 7') e autorete di Olesen al (12').

45' - 3' di recupero!

42 - DUE KO NEI DUE MATCH GIA' DISPUTATI PER I LUSSEMBURGHESI: 1-2 in casa contro il Montenegro e 0-6 in Svezia.

39' - COLOMBO! Sinistro da ottima posizione: il pallone si alza - di poco - alto sopra la traversa.

36' - FA DAVVERO CALDO A EMPOLI! Temperatura che lambisce i 30 gradi e ritmi che ne risentono parecchio...

33' - MEDINA! Colpo di testa alto di pochissimo su cross dalla destra di Ikene. L'intesa tra i difensori azzurri, alla loro prima partita insieme, è ancora tutta da trovare...

31' - LUSSEMBURGO PERICOLOSISSIMO CON CURCI! Destro potente appena dentro l'area su disperato tentativo di tackle di Pirola: gran riflesso di Carnesecchi!

30' - MEZZ'ORA DI GIOCO: Italia U21-Lussemburgo U21 2-0!

27' - Azzurrini a caccia del tris.

21' - Italia che deve fare attenzione ai lunghissimi lanci dei lussemburghesi...

18' - CURCI! Gran pallonetto dalla distanza! Palla alta non di molto: pericoloso il Lussemburgo.

16' - L'ITALIA SFIORA IL TRIS! Gran traversone dalla sinistra di Cancellieri: Ricci, sul secondo palo, non ci arriva per un soffio!

13' - AMMONITO CURCI! L'attaccante lussemburghese cade in area dopo un presunto contatto con Curci. Per l'arbitro è simulazione. Il contatto, per quanto leggero, c'è stato: giallo probabilmente eccessivo.

12' - AUTORETE DEL LUSSEMBURGO DI OLESEN E 2-0 PER L'ITALIA! Sul destro a giro di Tonali da clacio di punizione, incompresione tra difensore e portiere ospite: Olesen infila maldestramente Fox in uscita.

11' - ATTERRATO CANCELLIERI! Punizione dalla sinistra per l'Italia...

7' - GOOOOOL! GOOOOOOL! 1-0 ITALIA CON PIROLA! Colpo di testa vincente, angolatissimo, su palla scodellata da Tonali da calcio di punizione: il match parte subito in discesa per la band di Nicolato! Gran gol da parte del centrale difensivo del Monza, scuola Inter!

5' - ATTENZIONE A CURCI! L'attaccante lussemburghese scatta lanciato dal portiere ai danni di Pirola: l'attaccante ospite, poi, conclude in bocca a Carnesecchi in uscita.

Fischio d'inizio!

Battono gli Azzurrini, in tenuta originale. Completo rosso, invece, per gli avversari lussemburghesi.

La formazione del Lussemburgo Under 21

Lussemburgo (4-4-2): Fox; Bearnardy, Olesen, D'Anzico, Schmit; Latic, Medina, Ikene, Osmanovic; Curci, Bernard. A dsip.: Baiverlin, Erkus, Klisurica, Kuete Nsidjine, Monteiro de Oliveira, Sacras, Sinner, Turping. CT: Cardoni.

La formazione dell'Italia Under 21

Italia (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Carboni, Pirola, Udogie; Ricci, Tonali, Rovella; Colombo, Piccoli, Cancellieri. A disp.: Plizzari, Brescianini, Calafiori, Cambioso, Ferrarini, Papetti, Slcedo, Yeboah. CT: Nicolato.

Fischio d'inizio alle 17,30

Amici di Eurosport, benvenuti da Stefano Fonsato alla diretta scritta del match valevole per il gruppo F delle qualificazioni al campionato europeo Under 21, la cui fase finale si svolgerà in Georgia e Romania a giugno 2023. E' la gara d'esordio degli Azzurrini di Nicolato, a un nuovo ciclo d'età (i giocatori di categoria sono quelli nata dal 1° gennaio 2000 in avanti). Fischio d'inizio alle 17,30 allo stadio "Carlo Castellani" di Empoli. Arbitra lo slovacco Peter Kralovic. Italia inserita nel gruppo F, già partito: Montenegro (2 partite giocate) punti 4, Svezia (1) 3, Bosnia Erzegovina (1) 1, Irlanda (0) 0, Italia (0) 0, Lussemburgo (2) 0.

