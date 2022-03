Quanto guadagnano i calciatori in un anno? Una domanda non semplice, poiché alla parte nota al salario per le proprie prestazioni, vanno aggiunti bonus, rimborsi spese e soprattutto accordi commerciali/pubblicitari. Il quotidiano spagnolo Marca ha stilato una lista comprensiva degli stipendi lordi dei 10 calciatori “più ricchi” per ciascun campionato principale. Andiamo a scoprire le cifre.

Tutti i campionati: la top 10 generale

Ad

NOME SQUADRA SALARIO LORDO (in milioni) 1. Neymar PSG 49,00 2. Leo Messi PSG 40,50 3. Gareth Bale Real Madrid 34,00 4. Cristiano Ronaldo Manchester United 31,56 5. Antoine Griezmann Atletico Madrid 30,00 6. Eden Hazard Real Madrid 30,00 7. Kylian Mbappé PSG 26,40 8. Kevin De Bruyne Manchester City 24,72 9. Karim Benzema Real Madrid 24,00 10. David De Gea Manchester United 23,30

Liga Ma come ha fatto? Riqui Puig trova la rete da dietro la porta UN' ORA FA

Serie A: nessuno nella top 30

Situazione sconfortante per quanto riguarda il campionato italiano, dove la crisi ha impedito di gonfiare i salari. I gruppi d’investimento esteri hanno percorso la strada della cautela. “I club italiani non possono competere economicamente con i grandi club europei e sono il campionato il cui stipendio più alto è il più basso dei top. Nessun giocatore di Serie A, infatti, fa parte della top 30”, scrive Marca.

Come ricorda il quotidiano spagnolo, il Decreto Crescita ha incentivato l’acquisto di giocatori dall’estero. Un esempio è Matthjis de Ligt, il giocatore che incassa più soldi a stagione nel campionato italiano: 8 milioni più bonus, che però a bilancio pesano meno rispetto a quelli di altri giocatori. Proprio la Juventus domina la top10 italiana con sei giocatori: Dybala, Vlahovic, Szczesny, Bonucci, Alex Sandro e de Ligt.

NOME SQUADRA SALARIO LORDO (in milioni) 1.Paulo Dybala Juventus 13,51 2. Dusan Vlahovic Juventus 12,95 3. Wojciech Szczesny Juventus 12,03 4. Leonardo Bonucci Juventus 12,03 5. Lautaro Martinez Inter 11,10 6. Alex Sandro Juventus 11,10 7. Kalidou Koulibaly Napoli 11,10 8. Matthijs de Ligt Juventus 10,48 9. Alessio Romagnoli Milan 10,18 10. Hakan Calhanoglu Inter 9,25

Dybala e de Ligt esultano dopo un gol della Juventus Credit Foto Getty Images

Premier League: ricca e ben distribuita

Ricchi stipendi anche nel più ricco campionato, quello inglese. Marca spiega che, sebbene la supremazia della Premier sia messa in dubbio dalla top 10 generale con tutti i campionati, la lega inglese trionfa comunque sotto un punto di vista di retribuzione media: i club neopromossi offrono regolarmente stipendi superiori al milione di euro. In testa alla top 10 troviamo CR7 con 31,5 milioni lordi.

NOME SQUADRA SALARIO LORDO (in milioni) 1. Cristiano Ronaldo Manchester United 31,56 2. Kevin De Bruyne Manchester City 24,72 3. David De Gea Manchester United 23,30 4. Jadon Sancho Manchester United 21,70 5. Raphael Varane Manchester United 21,13 6. Romelu Lukaku Chelsea 20,30 7. Jack Grealish Manchester City 18,60 8. Raheem Sterling Manchester City 18,60 9. N'Golo Kanté Chelsea 18,00 10. Paul Pogba Manchester United 18,00

Cristiano Ronaldo Credit Foto Eurosport

Liga: Bale e Real dominano

In un campionato impoverito dalle partenze di Cristiano Ronaldo e Leo Messi, i soldi continuano a girare: il principale beneficiario? Gareth Bale, con un ingaggio lordo di 34 milioni. I blancos compongono più della metà della lista, mentre il Barcellona piazza solo due giocatori dopo il tonfo finanziario: Sergio Busquets e Jordi Alba percepiscono ancora degli stipendi da senatori.

NOME SQUADRA SALARIO LORDO (in milioni) 1.Gareth Bale Real Madrid 34,00 2. Antoine Griezmann Atletico Madrid 30,00 3. Eden Hazard Real Madrid 30,00 4. Karim Benzema Real Madrid 24,00 5. Sergio Busquets Barcellona 23,00 6. Toni Kroos Real Madrid 22,00 7. Jordi Alba Barcellona 20,00 8. Jan Oblak Atletico Madrid 20,00 9. David Alaba Real Madrid 20,00 10. Luka Modric Real Madrid 20,00

Gareth Bale Credit Foto Getty Images

Ligue 1: top 10 tutta parigina

La Top 10 del campionato francese si tinge unicamente dei colori parigini. Le ghiotte buste paga del PSG vedono Neymar come giocatore più ricco, con quasi 49 milioni di euro lordi annui. Messi secondo, con uno stipendio base più basso ma capace di scavalcare quello del brasiliano con uno speciale “bonus fedeltà” di 30 milioni. Nella top 10 anche due italiani: Verratti percepisce 14 milioni lordi, Donnarumma 11.

NOME SQUADRA SALARIO LORDO (in milioni) 1. Neymar PSG 49,00 2. Leo Messi PSG 40,50 3. Kylian Mbappé PSG 26,40 4. Marquinhos PSG 14,40 5. Marco Verratti PSG 14,40 6. Achraf Hakimi PSG 13,00 7. Keylor Navas PSG 12,00 8. Angel Di Maria PSG 11,40 9. Georginio Wijnaldum PSG 10,99 10 Gigio Donnarumma PSG 10,99

Neymar Credit Foto Getty Images

Bundesliga: Bayern spendaccione

Analogamente al discorso della Ligue 1 dominata dal PSG, il campionato tedesco vede la supremazia del Bayern Monaco non solo a livello sportivo, ma anche economico. Il più pagato è Robert Lewandowski con 23 milioni lordi. La lista è composta per 9/10 dai Roten, col solo Marco Reus del Borussia Dortmund a infilarsi in nona posizione.

NOME SQUADRA SALARIO LORDO (in milioni) 1. Robert Lewandowski Bayern 23,00 2. Manuel Neuer Bayern 20,00 3. Leroy Sané Bayern 20,00 4. Thomas Muller Bayern 20,00 5. Joshua Kimmich Bayern 20,00 (bonus incluso) 6. Lucas Hernandez Bayern 18,00 7. Leon Goretzka Bayern 18,00 8. Kinglsey Coman Bayern 17,00 9. Marco Reus Borussia Dortmund 12,00 10. Alphonso Davies Bayern 11,25

Robert Lewandowski Credit Foto Getty Images

Arrivabene: "Dybala? Offerta al ribasso sarebbe stata poco rispettosa"

Serie A Juve-Napoli, deferiti De Laurentiis e società per quarantena violata UN' ORA FA