Rebic imbuca per Junior Messias che con sinistro a giro fulmina Provedel pescando il "sette". 2-1 Milan? No, il direttore di gara Marco Serra non la pensa così. Minuto 93 di Milan-Spezia , rossoneri alla disperata ricerca del gol che sarebbe valso il sorpasso in classifica ai cugini nerazzurri dell'Inter:che con sinistro a giro fulmina Provedel pescando il "sette". 2-1 Milan? No, il direttore di gara Marco Serra non la pensa così.

Ad

Il fischietto della sezione di Torino un attimo prima del tiro del brasiliano fischia il fallo su Rebic per ammonire Simone Bastoni, autore del "body-check" (nemmeno troppo vistoso) sul croato. Se avesse atteso una frazione di secondo concedendo come da manuale la regola del vantaggio il gol di Messias sarebbe stato regolarissimo. Serra si scusa poi con i giocatori del Milan con Rebic quasi a consolarlo. Beffa finale: in ripartenza lo Spezia firma il gol dell'1-2.

Calciomercato Eriksen-Brentford, Firmino-Barça, Satriano è del Brest UN' ORA FA

Pioli: "Dispiace, volevamo rimanere in Europa con tutte le nostre forze"

Coppa d'Africa Capo Verde-Camerun 1-1: gli highlights UN' ORA FA