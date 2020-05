Raccontare Gaetano Scirea ai giovani: un "libero" signore e un signor "libero"

Il 25 maggio 1953 nasceva Gaetano Scirea. Alla Juventus dal 1974 al 1988 ha vinto tutto. Con la Nazionale disputò tre Mondiali, laureandosi campione nel 1982. Ci manca, ci manca tanto, perché tutto, in Italia, è cambiato, persino l’ufficio che occupava: non si scrive più "libero", si dice "centrale".

Il 25 maggio del 1953 nascevano Gaetano Scirea e Daniel Passarella. Li legò il ruolo, non il modo di interpretarlo, tanto meno il carattere. Il ruolo e nient’altro. Un pompiere e un piromane. Oggi Passarella compie 67 anni. Scirea li avrebbe compiuti. Signor libero e libero signore, ci lasciò di domenica: il 3 settembre 1989. Successe su una strada polacca, in uno schianto. Aveva 36 anni, era la spalla di Dino Zoff alla Juventus. Lui, Gai, a spiare per la seconda volta (proprio così: una non era bastata) i minatori del Gornik Zabrze, poi affrontati ed eliminati, agevolmente, dalla Coppa Uefa; la squadra a Verona, per la seconda di campionato, 4-1 rotondo e spensierato con doppietta di Totò Schillaci.

I compagni lo seppero all’uscita dell’autostrada, dal casellante. Il Paese, dalla voce di Sandro Ciotti alla «Domenica sportiva». Millenovecentottantanove: gli studenti e i carri armati di Piazza Tienanmen, la caduta del muro di Berlino, la scomparsa di Leonardo Sciascia e Samuel Beckett, la fucilazione di Nicolae Ceausescu in una Romania non più prona.

Gaetano Scirea ha avuto, da morto, tutto quello che avrebbe meritato da vivo, ma non gli demmo, o gli demmo poco, per quel pudore (suo) che rallentava la frenesia (nostra). I titoli li forniva ai datori di lavoro, non ai giornali. Ci manca, ci manca tanto, perché tutto, in Italia, è cambiato, persino l’ufficio che occupava: non si scrive più "libero", si dice "centrale". Ai suoi tempi non c’era Internet, non c’erano i social: la sua timidezza era una Bastiglia che solo Mariella conquistò per dargli Riccardo, che nella Juventus odierna governa il settore dei match analyst.

Gaetano Scirea in bianconero Credit Foto Imago

Se il papà di Felice Gimondi era camionista, il padre di Gaetano lavorava alla Pirelli. Le origini operaie ne hanno forgiato il carattere, schivo e leale. Scirea era di Cernusco sul Naviglio, cintura milanese, una comunità con un debole per i battitori liberi, da Roberto Tricella, suo erede alla Juventus, a Roberto Galbiati, sponda Toro. Giampiero Boniperti lo prelevò dall’Atalanta, Titta Rota, Ilario Castagner e Giulio Corsini erano stati i suoi primi istruttori. Gai giocava a centrocampo, fu Heriberto Herrera - quello del movimiento, nemico giurato di Omar Sivori - ad arretrarlo, a impostarlo da baluardo estremo, o meglio ancora: da regista difensivo.

Venne arruolato per sostituire Billy Salvadore, e ci volle l’infortunio di Luciano Spinosi per spianargli la strada. Allenatore, Carlo Parola; e, subito dopo, Giovanni Trapattoni. Scirea libero, Francesco Morini detto Morgan stopper e via via il resto della filastrocca, da Beppe Furino a baron Causio a Roberto Bettega. Alla Juventus dal 1974 al 1988 ha vinto 7 scudetti, 2 Coppe Italia, 1 Coppa dei Campioni (quella, tragica, dell’Heysel: in qualità di capitano, lesse il drammatico messaggio ai tifosi, «Giochiamo per voi»), 1 Coppa delle Coppe, 1 Coppa Uefa. 1 Supercoppa d’Europa, 1 Intercontinentale. E con la Nazionale di Enzo Bearzot disputò tre Mondiali, laureandosi campione nel 1982.

Scirea, un giocatore unico Credit Foto Eurosport

Scirea è sempre stato Scirea, in campo e fuori, mai espulso, eppure comandava le barricate, mai un gesto che non fosse normale, quasi noioso. Aveva quel naso a prua che gli indicava la rotta, si sganciava spesso, segnò due gol in un derby ribaltato da 0-2 a 4-2, non snobbava i taccuini: semplicemente, non era così ruffiano, così «figliodi», da intortarli. La riservatezza, a volte, arma il coraggio.

La società gli intitolò una curva dello Stadium, non proprio a sua immagine e somiglianza visti i gusti e le amicizie degli inquilini. Portava a casa tifosi sconosciuti, "sai, Mariella, hanno fatto tanti chilometri per vederci", e a Firenze, un pomeriggio di risse, invitò i belligeranti a piantarla, "Non vi vergognate? Pensate alle vostre mogli, ai vostri figli".

Era così, Gaetano. E dal momento che militava nella Juventus sembrava ancora più alieno, più lontano dai cliché che ci piace distribuire. Solo un pezzo di cronaca, e di carta, lo rese più orgoglioso della carriera, il diploma di maestro che aveva promesso a papà Stefano e mamma Giuditta. Lo conseguì nel 1987, all’Istituto magistrale "Regina Margherita" di Torino. Studiava in salotto, studiava in ritiro, Mariella lo interrogava su Ugo Foscolo e Giovanni Pascoli, come ha raccontato Fabrizio Prisco nel libro "Campioni per sempre". Allo scritto, scelse la traccia di Norberto Bobbio su cosa significhi "cultura". Poi il compito di matematica: una tortura. Quindi gli orali, italiano e scienze naturali: si salvi chi può. Si salvò. Vinse anche lì.

Gaetano Scirea con la maglia della Nazionale Credit Foto Getty Images

Come al Bernabeu di Madrid, la sera dell’11 luglio 1982. Andate a rivedervi la trama che annunziò il gol del raddoppio. Altro che manifesto di calcio giurassico, decrepito. Ripassiamola insieme: pressing difensivo di Paolorossi su Paul Breitner, palla a Scirea, a Bruno Conti, di nuovo a Pablito, ancora a Gai. Siamo nell’area tedesca. Tacco (ripeto: tacco, non tocco) di Scirea a Beppe Bergomi, da Bergomi a Scirea, a Marco Tardelli, controllo un po’ così, drop mancino, gol. L’urlo ci fece prigionieri. E per un dettaglio, «quello», dimenticammo la bellezza del quadro.

Dal Messico, nel 1986, Scirea si improvvisò addirittura giornalista per «I Siciliani», valoroso foglio anti-mafia di Claudio Fava. Era un oblò sul mondo, Gaetano, non solo l’ultimo uomo.

