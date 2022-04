Ralf Rangnick è il nuovo commissario tecnico dell'Austria. Lo ha reso noto la ÖFB (la Federcalcio austriaca). L'attuale tecnico ad interim del Manchester United ha firmato un contratto inziale di due anni, con l'obiettivo di portare la nazionale a Euro 2024. Come da accordi Rangnick, 63 anni, continuerà il suo lavoro nell'organigramma dei Red Devils anche dopo la fine della stagione, in qualità di consulente mentre la panchina è il nuovo commissario tecnico dell'Austria. Lo ha reso noto la ÖFB (la Federcalcio austriaca). L'attuale tecnico ad interim del Manchester United ha firmato un contratto inziale di due anni, con l'obiettivo di portare la nazionale a Euro 2024. Come da accordi Rangnick, 63 anni, continuerà il suo lavoro nell'organigramma dei Red Devils anche dopo la fine della stagione, in qualità di consulente mentre la panchina verrà affidata a Erik ten Hag, ora all'Ajax

Le parole del pres della Federcalcio austriaca, Gerhard Milletich

"Siamo felici di essere riusciti ad avere con noi Ralf Rangnick, un eccezionale esperto di calcio internazionale. Siamo convinti che sia l'uomo giusto e che la sua visione farà crescere la Nazionale e la Federazione".

Le parole di Rangnick

"È un onore per me assumere il ruolo di allenatore. Sono particolarmente entusiasta dalla prospettiva di partecipare agli Europei in Germania con una squadra giovane e affamata di successo".

