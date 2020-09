Calcio

Ranieri: "Mi è sembrato che ci sia un gran feeling tra Pirlo e la squadra"

Il tecnico della Sampdoria racconta un aneddotto dopo la sconfitta per 3-0 dei suoi contro la Juventus: "Non so se è ancora la favorita, ma tra Pirlo e la squadra mi è sembrato che ci sia un gran feeling e questa è già una bella cosa".

00:00:28, 752 Visualizzazioni, 22 minuti fa