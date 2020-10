Tre banditi armati hanno fatto irruzione nella sua villa a Montale, frazione di Castelnuovo Rangone (Mo), mentre il centravanti era in casa con la propria famiglia e i propri figli. I criminali con pistole alla mano hanno minacciato l’ex Fiorentina e Bayern Monaco per farsi consegnare soldi e oggetti di valore.

Luca Toni ha subito denunciato l’accaduto ai Carabinieri anche se il bomber azzurro chiede discretezza sulle indagini. Non è la prima volta però che l’ex attaccante subisce una rapina in casa. Già nel 2008 infatti alcuni banditi svaligiarono la sua villa portandosi via la maglia della Nazionale. Nel 2017 invece Luca Toni fu aggredito in macchina mentre si dirigeva allo stadio di Avellino.