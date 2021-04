Calcio

Razzismo, Seedorf: “Chi parla con la mano davanti alla bocca devono essere ammonito”

CALCIO - L'ex centrocampista del Milan, in prima linea contro la lotta al razzismo, ha proposto una sanzione per chi copre la bocca quando parla con arbitro e avversari per non perdere il labile in ottica di un possibile insulto

00:00:35, 3 ore fa