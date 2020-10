Secondo Eurosport UK , che cita l'agenzia serba Tanjug , Luka Jovic sta rischiando fino a 6 mesi di carcere per aver violato l'autoisolamento atto a prevenire la diffusione del covid-19. Dopo essere rientrato in Serbia a marzo, il giocatore del Real Madrid non si è comportato proprio in maniera ineccepibile.

Ora il pubblico ministero Serbo chiede una condanna di 6 mesi in prigione per non aver rispettato i protocolli sanitari dopo il suo rientro in patria. Nella giornata di oggi dovrebbero uscire ulteriori informazioni in merito alla vicenda.