Un lieto fine per Clementina! La bambina di 8 anni, salita agli onori delle cronache per non essere stata accettata a ottobre dalla Pavoniana Gymnasium, ha ricevuto un invito dal Brescia.

Nei prossimi giorni ci incontreremo, fa sapere il club lombardo

"Non abbiamo pubblicizzato prima questa nostra iniziativa, e lo facciamo ora di concerto con la famiglia della bambina. Visto il grande clamore mediatico non vogliamo in alcun modo che questo nostro gesto sia interpretato in maniera distorta ed utilitaristica. Se Clementina vorrà, siamo pronti ad accoglierla a braccia aperte e farle conoscere tante altre bambine come lei che, prima ancora di giocare a pallone, condividono una passione e un'amicizia".

La storia

Tutto parte ad ottobre, quando la bimba, molto appassionata di calcio, era andata ad iscriversi alla Pavoniana assieme al cuginetto. La società, però, l’aveva respinta, giustificandosi con i "notevoli problemi gestionali" – parole del presidente Umberto Cervati - che già in passato erano sorti dopo le iscrizioni femminili.

A quel punto, la notizia ha creato scalpore. Anche Cristiana Girelli, attaccante della Juventus e delle Nazionale, si era mobilitata organizzando un incontro con la piccola e regalandole una maglia della nazionale con dedica ed autografo.

Le scuse della Pavoniana

Il polverone, successivamente, aveva spinto la Pavoniana a chiedere scusa con un comunicato: "Il Direttivo di GSD Pavoniana Calcio, preso atto di quanto accaduto, ritiene opportuno rispondere agli attacchi ingiustificati che la società, un'eccellenza del territorio, ha immeritatamente ricevuto. Cogliamo l'occasione, innanzitutto, per scusarci con C., per l'incomprensione che si è creata: Pavoniana è sempre stata molto attiva nel sensibilizzare i ragazzi sul tema della discriminazione, non a caso da anni ha annoverato calciatrici nelle proprie file..

L'ultimo periodo è stato caratterizzato da una ristrutturazione interna, causata dalla prematura scomparsa dello storico dirigente sportivo, che ha generato numerose difficoltà e avvicendamenti: per questo motivo alcune indicazioni del Direttivo, purtroppo, non sono state recepite adeguatamente ed attuate, e stiamo provvedendo per evitarne il ripetersi. Precisiamo tuttavia, che altre ragazze si sono presentate all'inizio di stagione: ad esse sono state fornite le stesse indicazioni per la partecipazione agli Open Day annuali fornite agli atleti maschi, senza alcun genere di restrizione né limitazione".

