Rischia fino a un massimo di 30 anni di carcere William Ribeiro, il giocatore del San Paolo RS che negli scorsi giorni si è reso protagonista di una brutale aggressione nei confronti dell'arbitro durante una partita contro il Guarani, valida per la seconda serie brasiliana. In seguito all'incredibile episodio, il direttore di gara ha rimediato una commozione cerebrale con lesioni alla spina dorsale e alla testa. Il magistrato incaricato del caso ha confermato nei confronti di Ribeiro l'accusa di tentato omicidio. Il San Paolo RS, in una nota ufficiale, ha reso noto di avere rescisso il contratto del giocatore e di essere pronto ad adottare tutti i provvedimenti legali in relazione all'accaduto. Ribeiro non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione in merito all'episodio.

L'arbitro aggredito è stato dimesso dall'ospedale

Nel frattempo l'arbitro, Rodrigo Crivellaro, è stato dimesso dall'ospedale dove era stato trasportato privo di sensi dopo l'aggressione. "Non ricordo molto - le sue parole a una radio locale riportate dalla CNN -. I miei colleghi mi hanno raccontato che avevo mostrato un cartellino giallo a Ribeiro. Lui mi ha dato un pugno in faccia, io sono caduto a terra, sono stato preso a calci e poi sono svenuto. Questo giocatore ha bisogno di essere curato perché è completamente fuori controllo e merita di rimanere a lungo in carcere".

Follia in Brasile! Ribeiro prende a calci l'arbitro: arrestato

