Calcio

Rigore di Joao Mario al 102': il Benfica (avversaria Juventus) batte il Vizela, highlights

CALCIO - Il Benfica vince in rimonta contro il Vizela, ma con il brivido. Sotto di un gol dopo 20 minuti, gli avversari della Juventus in Champions hanno trovato il pari a 10' dalla fine con Neres e poi in un incredibile finale, con un uomo in meno per il rosso mostrato a Gonçalo Ramos, hanno trovato il 2-1 con il rigore di Joao Mario al minuto 102.

00:01:35, 11 minuti fa