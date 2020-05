Rinaldi, il Legnano ritira la maglia numero 8 e giovedì i funerali allo stadio di Cermenate

Il giovane Andrea Rinaldi sarà ricordato con due importantissimi tributi dopo la tragica scomparsa a causa di un aneurisma cerebrale.

Andrea Rinaldi, con la sua morte prematura, ha lasciato un vuoto incolmabile in chi lo coosceva. Per questo, come ha comunicato il sito ufficiale del Legnano il giovane verrà onorato con due importantissimi tributi.

ll Legnano, squadra di Serie D in cui era in prestito dall'Atalanta, ha infatti deciso di ritirare la maglia numero 8 e di consegnarla ai genitori. I quali, a loro volta, hanno voluto mostrare l'attaccamento della famiglia al lilla vestendo la salma del figlio con la tuta del club.

Calcio Calcio, i campionati che ripartono dopo il Coronavirus: date e dettagli DA 34 MINUTI

La camera ardente è stata allestita allo stadio di Cermenate ed è proprio lì che, giovedì 14 alle 15:30, si svolgeranno i funerali. La scelta è stata operata per la possibilità di far accedere un numero maggiore di persone rispetto a una tradizionale chiesa, visti i numerosi attestati di affetto e vicinanza alla famiglia, garantendo comunque le distanze di sicurezza imposte dal protocollo anticontagio per il Coronavirus.

Il comunicato ufficiale

Calcio Ibrahimovic: "Bello The Last Dance: capite cosa vuol dire giocare con un Vincente?" DA UN' ORA