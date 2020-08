Il padre del Divin Codino aveva 88 anni e si è spento a Caldogno, in provincia di Vicenza, dove abitava.

Lutto per Roberto Baggio: come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, l'ex Pallone d'Oro piange la morte del papà Florindo, spentosi a 88 anni a Caldogno, in provincia di Vicenza, dove la famiglia ha sempre vissuto.

Florindo era padre di otto figli, tra cui, oltre al Divin Codino, anche Eddy, con trascorsi in Serie B e C e chiamato così in onore di Merckx: un'altra passione di Baggio sr., infatti era il ciclismo, sport cui avrebbe voluto che Roby si accostasse.

Fu però presto chiaro sia a lui, sia a mamma Matilde che il destino aveva scelto altro per uno dei campioni più amati della storia del calcio.

