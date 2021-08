L’Italiacampione d’Europa è pronta a ripartire con le gare di qualificazione al Mondiale in Qatar nel 2022. Il CT Roberto Mancini ritorna così ai microfoni dopo il trionfo di Wembley e vuole continuare il suo ciclo vincente sulla panchina azzurra: "Come Nazionale possiamo migliorare da qui al Mondiale, ma prima dobbiamo qualificarci. Dobbiamo stare attenti - ha commentato Mancini - perché giochiamo contro calciatori che hanno già disputato 8-9 partite di campionato. L'importante ora è qualificarsi".

Rispetto agli europei tra i convocati ci saranno anche Zaniolo, Pellegrinie Kean: “Moise l'abbiamo lasciato a casa con enorme dispiacere, ma dicendogli che sarebbe tornato. Deve giocare, giocare bene e comportarsi da professionista. La vittoria a Euro 2020 è merito di tutto il gruppo che ci ha portato fino a là, quindi va esteso anche a chi non ha potuto esserci. Sono tutti giocatori forti che stanno migliorando, per quanto riguarda Zaniolo è importante che stia bene poi un ruolo glielo troviamo".

Rischio di appagamento dopo la vittoria di Euro 2020? "Questi ragazzi hanno sempre preso tutte le partite al massimo, giocarle bene e vincere. Per farlo devi sempre essere concentrato. La Nazionale può essere un modello e deve dimostrare che gli italiani hanno qualità enormi, basta dargli la possibilità di esprimersi anche rispetto a campioni stranieri affermati. Scamacca? Ha caratteristiche diverse rispetto agli altri attaccanti, l'ho chiamato perché vogliamo conoscerlo meglio".

L’Italia giovedì riparte con la sfida alla Bulgaria: "Vorrei che i ragazzi ripartissero da dove ci siamo lasciati. Jorginho merita il Pallone d'oro perché sta facendo bene da anni. Insigne può fare il centravanti e sia Vialli che Oriali saranno con me. Chi è qui ora è giusto che sia qui. Ci sono tre partite, vedremo di volta in volta. Lazzari non è venuto per un problema, al suo posto Calabria che sta facendo bene da diverso tempo".

Cosa è cambiato dopo la vittoria degli europei? "Vedendo le reazioni all'estero, durante e dopo l'Europeo credo sia un po' cambiato il pensiero degli altri verso l'Italia che era considerata, nonostante i 4 Mondiali vinti, una squadra diversa. Noi siamo capaci di difendere meglio di tutte le altre nazionali, questo è fuori di ogni dubbio, ma una squadra forte deve saper difendere benissimo, tenere la palla e attaccare. E noi abbiamo racchiuso tutto questo. Inoltre, abbiamo giocato contro tutti con la stessa mentalità, poi è chiaro che ci sono tanti modi per vincere".

