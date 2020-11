Il ct della Nazionale Roberto Mancini è risultato positivo al Covid-19. Lo riportano il sito ufficiale della FIGC e l'ANSA. Mancini è asintomatico e in isolamento presso la propria abitazione. La FIGC comunica: "Nell'ambito dei controlli periodici effettuati dalla FIGC per i componenti degli staff tecnici delle Nazionali in vista dei prossimi impegni nelle competizioni UEFA, il Ct Roberto Mancini è risultato positivo al Covid-19".