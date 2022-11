Porte chiuse (in uscita) per Robinho: ora è ufficiale, il Brasile non estraderà Robinho in Italia, condannato ain Italia in via definitiva a nove anni di carcere per violenza sessuale di gruppo. Secondo quanto riporta ANSA, il Paese del presidente Inácio Lula da Silva non procederà all'estradizione sulla base dell'articolo 5 della Costituzione. Tuttavia, grazie alla cooperazione giuridica, l'Italia può chiedere il trasferimento dell'esecuzione della pena in Brasile. L'ex calciatore del Milan è stato protagonista dei blocchi stradali a sostegno di Bolsonaro in questi giorni...

I fatti

L'episodio di violenza risale ai tempi in cui Robinho era un giocatore del Milan, più precisamente alla notte del 22 gennaio 2013 e avvenne nel guardaroba di un locale della movida milanese. La vittima fu una ragazza albanese di 23 anni, che stava festeggiando il compleanno. Nelle motivazioni della sentenza, la Corte ha scritto che l'ex calciatore e i suoi "complici" hanno manifestato "particolare disprezzo nei confronti della vittima che è stata brutalmente umiliata". Per questa vicenda, il Santos (che aveva riaccolto il giocatore) aveva deciso di stracciare il contratto con il calciatore, dopo che i media brasiliani avevano pubblicato stralci delle intercettazioni del processo.

La richiesta di estradizione

L'Italia aveva presentato richiesta di estradizione per Robson de Souza Santos (questo il nome completo dell'ex giocatore di Real Madrid, Manchester City e Milan) lo scorso ottobre. L'estradizione non è stata concessa perchè l'articolo 5 della Costituzione Federale prevede che nessun brasiliano può essere estradato, salvo persona naturalizzata, in caso di reato comune commesso prima della naturalizzazione, o di comprovato coinvolgimento nel traffico illecito di sostanze stupefacenti. Il governo brasiliano, però, può chiedere l'applicazione della pena nelle carceri brasiliane.

