Friedkin ha infatti pilotato l'aereo che ha condotto a Roma Mourinho ed il suo staff, con suo figlio Ryan presente all'interno dell'N1F scelto per l'operazione, uno dei più grandi velivoli della compagnia texana. L'aereo, partito da Lisbona prima di pranzo e giunto a Ciampino alle 14:30, ha condotto un volo tranquillo, a dimostrazione delle capacità del "pilota d'eccezione", che ha anche ingaggiato una troupe televisiva per filmare l'operazione e montarne un documentario.

All'aereoporto c'è poi stato un bagno di folla per Mourinho, che si è subito recato a Trigoria per visionare le strutture che lo accoglieranno nelle prossime settimane., con la sensazione che Roma ha finalmente trovato un allenatore del carisma necessario a domarne la bollente piazza . Nessuno sa come l'avventura sportiva di Mourinho proseguirà, ma una cosa è certa: è iniziata in maniera speciale.