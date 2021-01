Morgan De Sanctis, ex portiere e ora direttore sportivo della Roma, ha avuto un grave incidente nella notte, ma per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto in via Cristoforo Colombo e De Sanctis è stato trasportato al Policlinico Gemelli, dove secondo la stampa locale avrebbe subito un intervento di asportazione della milza. Attualmente è ricoverato in terapia intensiva, ma per fortuna non è in pericolo di vita (come riporta Leggo).