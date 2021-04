Secondo quanto riporta ilcorrieredellosport.it, a Trigoria è stata una mattinata movimentata. Prima dell'allenamento defaticante, infatti, Paulo Fonseca e la squadra avrebbero avuto un duro confronto in cui sarebbe volato anche qualche "vaffa" dai giocatori rivolto all'allenatore.

Per calmare gli animi, sarebbe anche dovuto intervenire il ds Tiago Pinto, anche se la società fa sapere che tutte le ricostruzioni sono prive di fondamento.

Sempre per ilcorrieredellosport.it i giocatori non avrebbero gradito le dichiarazioni post partita del tecnico, che ormai non gode più dell'appoggio dello spogliatoio e che già per la seconda volta arriva ai ferri corti con la squadra.

Tatticamente abbiamo fatto bene, i giocatori hanno avuto il giusto atteggiamento e abbiamo giocato una buona partita. Il pari è merito del Sassuolo, a volte succede. Se giochiamo così, più rigorosi, possiamo vincere più partite

Queste sono le frasi pronunciate da Fonseca, mentre a quanto pare i giocatori si aspettavano una strigliata che non è arrivata.

Dato l'accaduto, appare sempre più inevitabile l'addio del tecnico a fine stagione.

