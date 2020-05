Roma, non c'è pace: si ferma anche Perotti, fuori tre settimane

Mentre il Corriere dello Sport lancia l'allarme per il rosso di bilancio, in campo la Roma in questa prima settimana continua a perdere giocatori: dopo Pau Lopez si è fermato Diego Perotti. E' il 44esimo infortunio della stagione.

Ripresa funestata quella della Roma. Mentre sulla stampa emergono gli allarmi per il rosso di bilancio del club capitolino (secondo il Corriere dello Sport le perdite nette nella trimestrale sono nell’ordine di 278,5 milioni, mentre al club servono almeno 94 milioni per sostenerci) in campo gli infortuni si susseguono in questa prima settimana di ripresa con allenamenti facoltativi. Dopo Pau Lopez, fratturatosi il polso negli scorsi giorni, si è fermato Diego Perotti.

Stagione maledetta: ben 44 gli infortuni ad oggi

Ieri l'argentino è stato sottoposto agli esami strumentali a Villa Stuart che hanno evidenziato una lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Resterà fermo per tre settimane, perdendo tutta la preparazione atletica e tattica per la ripresa del campionato, prevista per il 13 giugno. Si tratta del 44esimo infortunio dall’inizio di questa annata tribolata. Praticamente da settembre Paulo Fonseca non ha mai potuto contare sull’intera rosa.

