Vedere Ronaldo contro Messi? Si può fare. Secondo la ricostruzione di Tuttosport, Cristiano Ronaldo deve fare una corsa contro il tempo, visto che la partita tra Juventus e Barcellona è in programma il 28 ottobre prossimo, ma in linea del tutto teorica non è impossibile vederlo in campo all'Allianz Stadium. Ecco perché.